Во Владивостоке размывает дорогу на станцию Плодово-Ягодная

В поселке Трудовом, это Советский район Владивостока, на улице 50 лет Октября после дождя 2 сентября 2018 года забилась труба и размывает дорогу. По словам местных жителей, "ещё чуть-чуть и насыпь смоет, и люди станции Плодово-Ягодная останутся отрезанными от цивилизации!"

Кроме того, данная дорога ведёт к новому строящемуся микрорайону Зелёная Сопка. По дороге ходит школьный автобус и автобус 48-го маршрута.

Месные жители просят соответствующие службы принять меры.

На фото труба до дождя и после (сейчас).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]