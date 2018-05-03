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Во Владивостоке размывает дорогу на станцию Плодово-Ягодная

Во Владивостоке размывает дорогу на станцию Плодово-Ягодная

В поселке Трудовом, это Советский район Владивостока, на улице 50 лет Октября после дождя 2 сентября 2018 года забилась труба и размывает дорогу. По словам местных жителей, "ещё чуть-чуть и насыпь смоет, и люди станции Плодово-Ягодная останутся отрезанными от цивилизации!"

Кроме того, данная дорога ведёт к новому строящемуся микрорайону Зелёная Сопка. По дороге ходит школьный автобус и автобус 48-го маршрута.

Месные жители просят соответствующие службы принять меры.

На фото труба до дождя и после (сейчас).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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