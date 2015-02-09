Сегодня летим в приморскую глубинку — Кавалерово, Дальнегорск и Терней. А завтра — в Дальнереченск, Преображение и Пластун. Это один из лучших самолетов малой авиации среди всех крылатых перевозчиков.

- Канадские «Дэшки» настоящие трудяги приморского неба. Если позволяет погода, эти пчелки успевают сделать по Приморью 50 рейсов в неделю, но уже скоро их количество увеличится.

Виталий Юшин, директор КГУАП «Пластун-авиа»: «Наиболее востребованными остаются Кавалерово, Дальнегорск, Амгу, Светлая и Единка. Наблюдается увеличение пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первое полугодие мы уже перевезли более 26 тысяч пассажиров. От местных жителей есть пожелание возобновить рейс Дальнегорск—Светлая, он когда-то существовал в советские времена. В будущем году в рамках инвестиционной программы развития инфраструктуры приобрести заправочный комплекс и поставить его в Дальнегорске. После этого будет возможно выполнение такого рейса».

Такого стремительного развития местных авиалиний больше нет ни в одном регионе страны. Приморье бьет рекорды по количеству рейсов и пассажиров на внутренних линиях. В лидеры выходит и международный аэропорт Владивосток. До 80 рейсов ежедневно. Только в Южную Корею и обратно самолёты здесь летают 10 раз в сутки.

Александр Бобров, директор по авиационной коммерции МАВ Владивосток: «В этом году у нас один из самых высоких показателей по отрасли. Рост пассажиропотока около 20%. При этом на международных направлениях рост в полтора раза. В этом году вошли в список 15 самых загруженных аэропортов страны».

Аэропорт Владивостока стал ведущим на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. По количеству международных рейсов ему нет конкурентов на всем пространстве от Новосибирска до Тихого океана. Только в этом году пришли три новых южнокорейских авиакомпаний и еще одна из Китая. Двадцать ежедневных международных вылетов.

Александр Бобров, директор по авиационной коммерции МАВ Владивосток: «В этом году мы выходим на показатель порядка 2,5 млн пассажиров, из них более миллиона — международный пассажир».

Но Приморье на этом не останавливается. Администрация края планирует в следующем году доставлять пассажиров из Владивостока в город авиаторов Арсеньев. В нем проживают более 50 тысяч человек.

Но не авиацией единой прирастает общедоступный транспорт в Приморье. К концу года три новых современных электропоезда повезут приморцев на работу, к родственникам и на отдых. Первый из них уже вышел на маршруты.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Дорогие друзья, мы видим новую электричку, которую нам подарил президент Владимир Путин. Две электрички придут до Нового года и еще две после. Итого будет пять современных электропоездов».

Вячеслав Плохотный, помощник машиниста электропоезда: «Данная машина не может не радовать. Очень хорошая, комфортабельная техника. Современная и скоростная».

Совместная работа краевой администрации и перевозчика позволила сохранить все маршруты приморских электричек. Двадцать составов успевают сделать 50 ежедневных рейсов. Между руководством Приморья и Дальневосточной железной дороги заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве на 25 ближайших лет. Планов достаточно. Реконструкция ветки Барановский—Хасан и строительство новых путей.

Николай Маклыгин, начальник Дальневосточной железной дороги: «Что касается Приморья, то в первую очередь у нас реконструкция станции Смоляниново, чтобы поднимать большее количество поездов на перевальный участок между Смоляниново и Партизанском. Это очень важная линия, потому что это дорога в порт Восточный и Находку. Кроме того, там идет строительство двух портов — Вера и Суходол в районе Большого Камня, по Дунайской ветке. Дорога продолжает развиваться и понятно, что и сама компания РЖД и правительство РФ больше внимания сегодня уделяют Дальнему Востоку и понятно, что развитие портов должно сочетаться с развитием железнодорожных мощностей. Я сегодня посетил тоннель Сталина. По графику в апреле '19-го года мы его завершаем. Мы поставили себе красную черту на 1 мая. Все идет по плану и никаких вопросов нет».

Новый электропоезд, который накануне вышел на линию будет курсировать по основным направлениям владивостокского пригорода. Но перевозчик уже разработал маршруты для очередных составов.

Константин Шелухин, директор пригородной пассажирской компании-перевозчика: «Два электропоезда, которые будут отгружены заводом в декабре, планируется запустить в Партизанск и Находку. Компания ежегодно улучшает сервис для пассажиров. Мы перешли на пластиковые абонементы пополняемые. Они очень удобны и долговечны. Кроме того, работает приложение «Пригород» — в смартфонах можно расписание узнать быстро и купить билет на электричку».

Александр Липатов, житель Владивостока: «Я на электричках уже 38 лет езжу. Теперь эта электричка самая лучшая. Удобная, красивая, ехать приятно».

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Сегодня мы хотим поменять и весь автобусный парк в Приморье. Заказали триста автобусов. Ими мы заменим старые китайские, корейские и расчистим весь это хлам, который и горит и ездит грязным. Будет новый хороший автобус. Более того, мы сделаем его экономным. Перейдем на газо-моторное топливо».

Возможно, что уже скоро по Приморью будем передвигаться еще и по морю. На краевых судоверфях готовят проекты скоростных пассажирских судов для работы на давно забытых краевых морских линиях.

Борис Гладких, глава г. Находки: «Суда ходили Владивосток—Находка. Время в пути было полтора—два часа».

Если восстановить хотя бы часть береговой инфраструктуры, то морские перевозки могут стать самыми востребованными и среди туристов. Кроме Находки, этого ждут в Преображении, Славянке, Посьете, Ольге и на острове Путятин — там, где заповедники, отличная рыбалка и пляжи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]