50 рублей за литр - уже реальность. "Восток 24" сравнил цены на топливо на Дальнем Востоке
Дальневосточный телеканал "Восток 24" сравнил цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока. Оказлось, что цена некоторых марок топлива уже перевалила за 50 рублей сразу в нескольких регионах ДВФО, сообщает @vestiprim
Так, за литр самого ходового Аи-92, больше полтиника отдают автолюбители Республики Саха (Я), Чукотского автономного окурга и Магаданской области.
Больше 50 рублей литр дизельного топлива стоит помимо вышеперечисленных регионов еще и в Камчатском крае.
Дешевле всего заправиться в Хабаровском крае и Амурской области.
А вот в Приморье средняя цена на бензин эти летом (по данным Росстатам) составила:
Дизельное топливо — 45,83 р.
АИ-92 — 41,98 р.
АИ-95- 42,34 р.
https://www.instagram.com/p/BnSGdY9jnEe/?utm_source=ig_web_copy_link
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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