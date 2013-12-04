50 рублей за литр - уже реальность. "Восток 24" сравнил цены на топливо на Дальнем Востоке

Дальневосточный телеканал "Восток 24" сравнил цены на бензин и дизельное топливо в регионах Дальнего Востока. Оказлось, что цена некоторых марок топлива уже перевалила за 50 рублей сразу в нескольких регионах ДВФО, сообщает @vestiprim

Так, за литр самого ходового Аи-92, больше полтиника отдают автолюбители Республики Саха (Я), Чукотского автономного окурга и Магаданской области.

Больше 50 рублей литр дизельного топлива стоит помимо вышеперечисленных регионов еще и в Камчатском крае.

Дешевле всего заправиться в Хабаровском крае и Амурской области.

А вот в Приморье средняя цена на бензин эти летом (по данным Росстатам) составила:

Дизельное топливо — 45,83 р.

АИ-92 — 41,98 р.

АИ-95- 42,34 р.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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