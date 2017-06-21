Пожарные спасли семерых человек в Дальнереченске

3 сентября в 15.58 в пожарно-спасательную службу города Дальнереченска поступило сообщение о возгорании в квартире дома, расположенного на улице Свободы.

В считанные минуты в 16.02 по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, наблюдался дым из окна квартиры на втором этаже. Также отмечалось сильное задымление внутри помещения, в связи с чем было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Во время разведки было установлено, что в жилом помещении горят: телевизор, стол и пол.

Из отрезанных дымом квартир пожарные при помощи спасустройств спасли семь человек: троих детей, в том числе годовалого малыша, и четверых взрослых – двух мужчин и двух женщин. В результате происшествия никто не пострадал. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

В 16.05 возгорание было локализовано, в 16.07 – полностью ликвидировано. Общая площадь составила 0,5 кв. м. С огнём боролись 3 человека личного состава и 1 единица техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]