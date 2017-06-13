10 дней ищут спасатели пропавшего приморского рыбака

Приморские спасатели с 25 августа ведут поиски рыбака, пропавшего на реке Партизанской.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации, 24 августа трое рыбаков отправились на рыбалку на реку Партизанскую в районе станции Водопадной. Утром следующего дня на месте стоянки двое мужчин, проснувшись, обнаружили, что третий пропал. На месте стоянки остались его вещи, но не было снастей. Возможно, он утонул, решив порыбачить в одиночку, пока его товарищи спали. Всю ночь шел ливень, вода сильно поднялась и продолжала быстро прибывать.

О пропаже человека сообщили в полицию и МЧС. Для проведения поисковых мероприятий 25 августа в Партизанский район прибыла группа спасателей Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Всего на данный момент сотрудники МЧС обследовали четыре острова и более 40 километров береговой линии реки Партизанской. Пропавший пока не обнаружен, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]