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В Приморье снова размыло объезд аварийного моста в районе Смоляниново

В Приморье снова размыло объезд аварийного моста в районе Смоляниново

Фото: primorye_online

Прошедшие накануне, 3 сентября, ливни по всему краю вновь привели к локальным наводнениям в Приморье. В частности снова размыло объезд аварийного моста в районе Смоляниново на трассе Владивосток – Находка. Автомобили отправляют в объезд через Партизанск.

Восстановить проезд планируется, когда сойдет вода.

Напомним, временный проезд в Смоляниново открыли в октябре 2017 года, когда движение по основному мосту запретили из-за аварийного состояния: по нему пошли трещины.

Это уж не первый раз, когда размывает верменную переправу в районе Смоляниново. Подобные случаи происходили 3 мая, 15 и 25 августа.

Отремонтировать аварийный мост в Смоляниново планируют только в 2019 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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