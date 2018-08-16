Информация о состоянии дорог Приморья после ливней

На данный момент нарушено транспортное сообщение на дорогах Уссурийского городского округа, Лазовского и Михайловского районов, а также на трассе Артем–Находка в районе Смоляниново. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Из-за высокого уровня воды перекрыт временный объезд аварийного моста через реку Лобога в Смоляниново. На месте дежурит техника, которая начнет восстановление сразу после спада воды. Объезд осуществляется по трассе Шкотово–Партизанск. Также нет проезда в село Кроуновка и на дороге Борисовка–Линевичи Уссурийского городского округа. Затоплен проезд в село Васильевка Михайловского района, есть проезд со стороны объездной дороги.

Сильные осадки вызвали переливы дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в Лазовском районе, также переливы наблюдаются на дороге в Преображение. Нет проезда по дорогам Звездочка–Чистоводное и Сокольчи–Валентин.

По-прежнему сложной остается обстановка в восьми муниципалитетах. Так, нарушено движение по дороге Михайловска–Турий Рог–Мельгуновка в Ханкайском районе. Нет транспортного сообщения с селом Комиссарово. Остается затрудненным подъезд к селам Ильинка и Дворянка.

В северо-восточных районах края дождь продолжается, наблюдается подъем уровня воды в реках. В Ольгинском районе из-за осадков сотрудники Примавтодора не могут приступить к восстановлению проезда в село Фурманово. Здесь действует временная переправа для пешеходов и двухколесного транспорта. После прекращения дождя дорожники смонтируют на временном объезде пролет механизированного моста, укрепив береговые опоры.

В Октябрьском районе нет проезда по дорогам Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Объезд – со стороны села Полтавка. Закрыто движение по дороге Гродеково–Синельниково. На участке Покровка–Новогеоргиевка ведутся работы по ликвидации разрешений земляного полотна. Проезд обеспечен.

По-прежнему невозможен проезд в село Духовское Пограничного района. Попасть в населенный пункт можно через село Новоалексеевка. Ведутся работы на участках Рубиновка–Госграница, Гродеково–Барановка–Садовый, Сибирцево–Жариково–Комиссарово.

В Черниговском районе нет подъезда к селу Абражеевка.

В Шкотовском районе невозможно проехать в села Центральное и Новороссия. Объезд осуществляется через поселок Новая Москва.

В Яковлевском районе нарушено движение по дорогам Загорное–Краснояровка, Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка, Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлинное.

В Арсеньевском городском округе затруднен проезд по дорогам Анучино–Еловка–Муравейка и Чернышевка–Новопокровка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]