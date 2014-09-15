Во Владивостоке «гастролировал» грабитель из Холмска

Следователем отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) окончено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 23-летнего уроженца города Холмск, обвиняемого в серии преступлений против собственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник совершил серию открытых хищений чужого имущества на территории Владивостока. Так, в дневное время на улице Суханова он открыто похитил у женщины сумку, в которой находились мобильный телефон, денежные средства, перцовый баллончик и личные вещи. По словам заявительницы, сзади к ней подбежал молодой человек, вырвал сумку и скрылся. Описать внешность нападавшего женщина не сумела: по ее словам, злоумышленник был в капюшоне и поднятом на лицо шарфе.

Очередное ограбление мужчина совершил в районе улицы Ивановская. Вооружившись перцовым баллончиком, похищенным у потерпевшей, злоумышленник приехал в район остановки Гайдамак с целью совершения грабежа. Заметив женщину, идущую в одиночестве, он проследовал за ней и, оказавшись в безлюдном месте, попытался вырвать сумку. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление и сумку из рук не выпустила. Злоумышленник распылил в лицо женщины перцовый газ. Она упала и, прижав к себе сумку, принялась звать на помощь. Подозреваемый испугался, что крики привлекут внимание прохожих, и скрылся. Потерпевшей понадобилась помощь медиков. Она обратилась в медучреждение, а затем – в отдел полиции, где сообщила о нападении.

В районе улицы Жигура злоумышленник открыто похитил у жительницы города кошелек. Спустя несколько дней на улице Котельникова вновь было совершено нападение на женщину. Подозреваемый вырвал из рук горожанки сумку с документами и деньгами.

На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды полиции. В результате четкой и слаженной работы сотрудников уголовного розыска отдела полиции №1 личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии корыстно-насильственных преступлений сотрудники группы по раскрытию грабежей и разбоев задержали 23-летнего уроженца города Холмск Сахалинской области, приехавшего в столицу Приморья в январе этого года.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации 161 (Грабеж) и 162 (Разбой). На период следствия фигуранта заключили под стражу.

В настоящее время расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению серии корыстно-насильственных преступлений.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]