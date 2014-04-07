Во Владивостоке изменился маршрут автобуса №32

Во Владивостоке пересмотрели расписание автобусного маршрута № 32. Теперь добраться от площади Луговой до госпиталя ветеранов стало гораздо удобнее: вместо двух рейсов в день автобусы делают пять.

Это было сделано по просьбах жителей Владивостока.

Как сообщили в администрации города, сегодня от площади Луговой автобусы 32-го маршрута отходят в 7:30, 11:00, 14:20, 15:30 и 16:40, от остановки «Госпиталь Ветеранов войн» - в 8:10, 11:30, 14:50, 16:00 и 17:00.

Напомним, сегодня во Владивостоке проходит процесс модернизации работы общественного транспорта. Специалисты пересматривают расписание и маршруты автобусов, изучают пассажиропоток, а власти решают, какие транспортные средства следует закупить городу, чтобы поездки были предельно комфортны для пассажиров.

Для справки:

Сегодня во Владивостоке на 93 маршрута ежедневно выходит около 600 автобусов, 12 трамваев и 6 троллейбусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]