Во Владивостоке изменился маршрут автобуса №32
Во Владивостоке пересмотрели расписание автобусного маршрута № 32. Теперь добраться от площади Луговой до госпиталя ветеранов стало гораздо удобнее: вместо двух рейсов в день автобусы делают пять.
Это было сделано по просьбах жителей Владивостока.
Как сообщили в администрации города, сегодня от площади Луговой автобусы 32-го маршрута отходят в 7:30, 11:00, 14:20, 15:30 и 16:40, от остановки «Госпиталь Ветеранов войн» - в 8:10, 11:30, 14:50, 16:00 и 17:00.
Напомним, сегодня во Владивостоке проходит процесс модернизации работы общественного транспорта. Специалисты пересматривают расписание и маршруты автобусов, изучают пассажиропоток, а власти решают, какие транспортные средства следует закупить городу, чтобы поездки были предельно комфортны для пассажиров.
Для справки:
Сегодня во Владивостоке на 93 маршрута ежедневно выходит около 600 автобусов, 12 трамваев и 6 троллейбусов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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