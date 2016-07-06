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Во Владивостоке погибла первая рожденная на Дальнем Востоке зебра

Во Владивостоке погибла первая рожденная на Дальнем Востоке зебра

Маленькая зебра умерла в зоопарке во Владивостоке. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм zoopark_vl, жеребенка не стало в ночь на 4 сентября. Зебра Алекса болела пневмонией, показало вскрытие.

«У нас печальная новость. Умерла малышка зебра. Вскрытие показало: пневмония. Не хочется писать длинный пост и обсуждать это. Для нас это невосполнимая потеря. Каждое животное в сердце, в душе», - так прокомментировали работники зоопарка потерю первой рожденной на Дальнем Востоке зебры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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