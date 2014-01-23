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Волновой циклон вызвал тропические ливни в Лазовском районе Приморья (видео)

Сегодня ночью через Лазовский район прошел волновой циклон. В среднем по району выпало от 50 до 100 мм осадков: Лазо – 59, Преображение – 86, Валентин – около 100 мм."Вести:Приморье" сообщают об этом со сылкой на сайт Маглипогода.

Как и предполагалось, сильные осадки выпали за короткое время. Это привело к быстрому поднятию и разливу рек.

В результате аномальных осадков в Лазовском районе нарушено сообщение между населенными пунктами. Перемыты дороги: Валентин – Черноручье, Черноручье – Сокольчи, Преображение – Лазо. Во многих местах вода идет через дорогу.

Ночью произошло отключение электроэнергии, часть района осталась без света. В Валентине есть вероятность отключения сотовой связи. Без связи могут остаться Валентин, Черноручье, Сокольчи, Данильченково, Глазковка.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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