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15-летний мотоциклист погиб в Приморье

15-летний мотоциклист погиб в Приморье

Фото: Neva.today

В поселке Пластун Тернейского района погиб 15-летний мотоциклист. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, при совершении поворота 52-летний мужчина за рулем автомобиля "Митсубиси Делика" не уступил дорогу мотоциклу "Кавасаки" под управлением 15-летнего подростка. В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение больницы города Дальнегорска, где он скончался.  

Стаж вождения водителя "Митсубиси Делика" составил 19 лет, к  административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался. Подросток управлял транспортным средством без соответствующих документов, обучение в автошколе не проходил, мотоцикл в установленном порядке не зарегистрирован. ДТП произошло на участке с сухим асфальтовым покрытием.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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