Полицейские вернули жителю Уссурийска похищенный автомобиль

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

49-летний житель Уссурийска заявил в полицию о пропаже автомобиля "Ниссан Ларго", который был припаркован во дворе дома на улице Садовая.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. УссурийскуЮ на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия. Ориентировка с приметами похищенного микроавтобуса была направлена всем наружным нарядам полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий инспекторы ГИБДД задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый за аналогичное преступление сын заявителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

Установлено, что после употребления алкогольных напитков злоумышленник решил покататься по городу. В ходе поездки на улице Красина подозреваемый не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Установлено, что водитель управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил.

В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования статье 12.8.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Судом ему вынесено решение об административном аресте сроком на 10 суток.

Дознавателями отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]