Анонс на 5 сентября

5 сентября во Владивостоке в 10.00 в Центре содействия развитию молодежи пройдет конкурс авторских произведений «Море слов».

5 сентября во Владивостоке в 13.00 в библиотеке им. Чехова пройдет лекция «Атака камикадзе на Владивосток в августе 1945 г.». Вход свободный.

5 сентября — Международный день благотворительности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]