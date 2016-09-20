Анонс на 5 сентября
5 сентября во Владивостоке в 10.00 в Центре содействия развитию молодежи пройдет конкурс авторских произведений «Море слов».
5 сентября во Владивостоке в 13.00 в библиотеке им. Чехова пройдет лекция «Атака камикадзе на Владивосток в августе 1945 г.». Вход свободный.
5 сентября — Международный день благотворительности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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