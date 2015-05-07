Прокуратура проверяет соблюдение прав моряков с задержанного в Южной Корее судна «Палладий»
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав российских моряков с задержанного в южнокорейском порту Пусан танкера «Палладий». Проверка проводится по сообщениям о невыплате зарплаты членам экипажа, также проверяются условия быта моряков, есть ли у них необходимый запасы воды, продовольствия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Прокуратура готова обратиться в суд в интересах моряков, образцы заявлений уже переданы членам экипажа. После поступления заполненных заявлений прокуратура будет решать вопрос о подаче иска в суд, чтобы добиться от судовладельца погашения долгов по зарплате и репатриации моряков.
Пока заявлений от членов экипажа «Палладия» не поступало.
Как сообщалось, на прошлой неделе Береговая охрана Республики Корея задержала российское судно «Палладий» с 15 моряками на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.
Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. В настоящее время задержаны капитан, судовладелец, боцман. Остальным членам экипажа запрещено сходить на берег.
На встрече с российским консулом моряки сообщали, что они хотят как можно быстрее вернуться в РФ, а также о том, что имеется долг по зарплате за июль-август.
В июне российское судно «Палладий» компании «Дальтранс» было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. руб. По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена. В августе пять членов экипажа российского судна, находящегося на ремонте в Пусане, обратились в Дальневосточное региональное отделение Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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