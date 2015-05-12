Жители трех сел в Приморье уже два года находятся в транспортной блокаде

В Партизанском районе села Сергеевка, Ястребовка и Фроловка остались отрезаны от районного центра. Как сообщила жительница села Сергеевка Татьяна Князева, раньше в райцентр - Партизанск - местные жители добирались на автобусе 107-го маршрута, перевозки осуществлял частный предприниматель. Однако, два года назад он прекратил свою деятельность.

В одной Сергеевке население составляет около 2 тысяч человек, среди которых много студентов. В Партизанске расположено медучилище и горный техникум. На учебу или в больницу в райцентр людям приходится добираться на такси и попутных машинах. Стоимость такси в одну сторону - 400 рублей.

"Есть. правда, междугородний автобус Владивосток - Преображение, на котором можно добраться только в одну сторону и то два раза в рабочие дни (вторник, четверг) и по выходным. В остальное время и обратно жители многострадальных сел добираются как придется", - рассказывает Татьяна.

Жители сел Сергеевка, Фроловка и Ястребовка давно пытаются решить эту проблему, но все безуспешно. Обращались в Партизанской автотранспортное предприятие, там сказали, что пассажирские перевозки с этими селами нерентабельны. Письмо в администрацию Партизанского района вообще осталось без ответа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]