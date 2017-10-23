В Находке под суд пойдет лжеавтодилер

Житель Приморья мошенническим образом похитил деньги у нескольких жителей Находки. Он предлагал доверчивым гражданам купить у него японские автомобили. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В одном случае он сообщил ложные сведения о том, что является собственником автомобиля «TOYOTA ALLEX» (который якобы находится в Японии), предложив потерпевшему приобрести машину за 150 тыс. рублей. При этом он попросил предварительно оплатить услуги погрузки и выгрузки автомобиля, а также установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в общей сумме 43 тыс. рублей. После получения денег злоумышленник присвоил их.

Весной 2018 года лжепредприниматель сообщил потенциальному покупателю о возможности привезти из Японии автомобиль марки «DAIHATSU TERIOS» стоимостью ниже рыночной. Согласившись на такое предложение, потерпевший передал фигуранту 280 тыс. рулей, которые он забрал себе.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]