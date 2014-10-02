Село Новороссия уже месяц отрезано от "большой земли"
Село Новороссия в Шкотовском районе Приморья уже месяц без автомобильной переправы, которую смыло дождевым паводком.
"Магазин закрыт, скорой и другой спецтранспорт в деревушку не пройдет", - рассказывают местные жители.
Село расположено на юге Приморского края, в долине реки Шкотовка, и вытянуто вдоль её русла почти на 9 км. Через село проходит автотрасса Шкотово — Партизанск. Расстояние по дороге до райцентра, посёлка Смоляниново составляет 20 км, до Владивостока — около 82 км. Ближайшая железнодорожная станция — Смоляниново. Как сообщалось ранее, размыло объезд аварийного моста в районе Смоляниново.
Как сообщили на Whatsapp редакции "Вести: Приморье", в селе Новороссия проживает около 200 человек. Когда начнется восстановление переправы, никто не сообщает.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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