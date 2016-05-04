В честь 80-летия Приморья его жителей и гостей ждут яркие культурные события. Так, в краевую столицу впервые доставили коллекцию полотен великого русского художника Карла Брюллова. Уникальную выставку из Санкт-Петербурга сопровождает проект приморского автора «Музыкальный вернисаж».

Выставка «Карл Великий» — щедрый подарок Русского музея к юбилею Приморского края. Уже несколько дней в галерее аншлаг! В очереди за билетами те, кто давно мечтал увидеть творения непревзойденного мастера. Его полотна подолгу не отпускают, точно полны магнетической силы. Вот, будто застыла в танце девушка, собирающая виноград. А здесь, после купания, поправляет диадему красавица Вирсавия.

Наталья Левданская, заместитель директора Приморской государственной картинной галереи: «Мы видим, как художник на контрасте сталкивает нежную, бело-розовую кожу Вирсавии с ее чернокожей служанкой. Брюллов это — Пушкин в живописи, настолько он был свободен, ярок и независим ни от чего!»

Знаменитых работ русского художника привезли всего 46. Есть даже «Последний день Помпеи» — эскиз признанного во всем мире шедевра. Оригинальный холст из-за огромных размеров не решились везти через всю страну. Говорят, писатель Вальтер Скотт, впервые увидев эпическое полотно, простоял возле него несколько часов. Такова драматургия и поэзия Карла Брюллова в живописи.

Александр Вовненко, автор и ведущий проекта «Музыкальный вернисаж»: «Долгое время Карл Брюллов считался первым портретистом Российской империи. И писал портреты только тех людей, которых считал интересными или симпатичными. Он мог без зазрения совести отказать богатому вельможе, сказав ему, что его лицо скучное!»

О таком «культурном» общении Александр Вовненко задумался около года назад. Тогда-то и родилась идея создать клуб для друзей Приморской государственной картинной галереи. И проект «Музыкальный вернисаж» сразу вызвал большой интерес у приморцев. Ведь здесь — неформальные встречи с погружением в мир искусства, обмен впечатлениями и культурными новостями.

Лариса Татаринцева, участница проекта «Музыкальный вернисаж»: «Искусством я интересуюсь с детства. А так как у меня две маленькие внучки, я хочу и их приучить к этому».

Новая встреча в галерее в рамках просветительского проекта — 7 октября. Клуб познакомит публику с творчеством Сергея Прокофьева и жизнью «солнечного композитора» во время его прибывания во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]