«Музыкальный вернисаж» сопровождает уникальную выставку из Санкт-Петербурга во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной
В честь 80-летия Приморья его жителей и гостей ждут яркие культурные события. Так, в краевую столицу впервые доставили коллекцию полотен великого русского художника Карла Брюллова. Уникальную выставку из Санкт-Петербурга сопровождает проект приморского автора «Музыкальный вернисаж».
Выставка «Карл Великий» — щедрый подарок Русского музея к юбилею Приморского края. Уже несколько дней в галерее аншлаг! В очереди за билетами те, кто давно мечтал увидеть творения непревзойденного мастера. Его полотна подолгу не отпускают, точно полны магнетической силы. Вот, будто застыла в танце девушка, собирающая виноград. А здесь, после купания, поправляет диадему красавица Вирсавия.
Наталья Левданская, заместитель директора Приморской государственной картинной галереи: «Мы видим, как художник на контрасте сталкивает нежную, бело-розовую кожу Вирсавии с ее чернокожей служанкой. Брюллов это — Пушкин в живописи, настолько он был свободен, ярок и независим ни от чего!»
Знаменитых работ русского художника привезли всего 46. Есть даже «Последний день Помпеи» — эскиз признанного во всем мире шедевра. Оригинальный холст из-за огромных размеров не решились везти через всю страну. Говорят, писатель Вальтер Скотт, впервые увидев эпическое полотно, простоял возле него несколько часов. Такова драматургия и поэзия Карла Брюллова в живописи.
Александр Вовненко, автор и ведущий проекта «Музыкальный вернисаж»: «Долгое время Карл Брюллов считался первым портретистом Российской империи. И писал портреты только тех людей, которых считал интересными или симпатичными. Он мог без зазрения совести отказать богатому вельможе, сказав ему, что его лицо скучное!»
О таком «культурном» общении Александр Вовненко задумался около года назад. Тогда-то и родилась идея создать клуб для друзей Приморской государственной картинной галереи. И проект «Музыкальный вернисаж» сразу вызвал большой интерес у приморцев. Ведь здесь — неформальные встречи с погружением в мир искусства, обмен впечатлениями и культурными новостями.
Лариса Татаринцева, участница проекта «Музыкальный вернисаж»: «Искусством я интересуюсь с детства. А так как у меня две маленькие внучки, я хочу и их приучить к этому».
Новая встреча в галерее в рамках просветительского проекта — 7 октября. Клуб познакомит публику с творчеством Сергея Прокофьева и жизнью «солнечного композитора» во время его прибывания во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
04.09.2018 "Вести: Приморье": "Музыкальный вернисаж" сопровождает выставку Карла Брюллова во Владивостоке
-
24.08.2018 Во Владивосток прибыли шедевры Карла Брюллова из Государственного Русского музея
-
25.04.2018 Возмутительно потрясающе: выставка художника Вячеслава Михайлова открылась во Владивостоке
-
04.04.2018 Андрей Тарасенко пообещал помощь Приморской картинной галерее в реализации культурных проектов
-
11.09.2017 В Приморской картинной галерее открылась выставка гуаши из коллекции музея «Эрарта»
-
04.05.2016 В Приморской картинной галерее открылась новая экспозиция «От Возрождения до Реализма»
Добавить комментарий