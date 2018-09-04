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На севере Приморья жители возводят cамодельные дамбы, чтобы спастись от наводнения (видео)
Жители с. Милоградово Ольгинского района на северо-востоке Приморья пытаются отстоят своё село от затопления разлившейся реки. Об этом они сообщили в своем видеопослании, которое опубликовано на @vestiprim.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на востоке и северо-востоке Приморья 4-5 сентября ожидаются сильные дожди.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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