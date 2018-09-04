Новости Общество Видео Происшествия Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:46
1 0

На севере Приморья жители возводят cамодельные дамбы, чтобы спастись от наводнения (видео)

На севере Приморья жители возводят cамодельные дамбы, чтобы спастись от наводнения (видео)

Жители с. Милоградово Ольгинского района на северо-востоке Приморья пытаются отстоят своё село от затопления разлившейся реки. Об этом они сообщили в своем видеопослании, которое опубликовано на @vestiprim.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на востоке и северо-востоке Приморья 4-5 сентября ожидаются сильные дожди.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • Сергей / Сегодня, 17:22
    № 1  
     

    рассчитывайте только на себя и свои силы. если есть возможность запаситесь грунтом на оперативную подсыпку. обязательно организуйте дежурство.

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря