В Южной Корее стартует международная регата учебных парусников. Погодные службы лишь накануне разрешили кораблям выйти в море — опасный тайфун отступает от берегов полуострова. Как проходят последние приготовления к большой гонке?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]