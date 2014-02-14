В Южной Корее стартует международная регата учебных парусников
В Южной Корее стартует международная регата учебных парусников. Погодные службы лишь накануне разрешили кораблям выйти в море — опасный тайфун отступает от берегов полуострова. Как проходят последние приготовления к большой гонке?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.09.2018 Тихоокеанский флот обеспечит стоянку во Владивостоке яхт-участниц "Дальневосточной регаты учебных парусников"
-
03.09.2018 Журналист "Вести:Приморье" уходит на встречу с тайфуном Джеби
-
22.02.2018 Парусники стран АТР пришвартуются в Приморье на ВЭФ-2018
-
17.07.2017 Программа «Вести: Приморье. Новости спорта»: XIV международная регата на Кубок губернатора по гребле на лодках-дракон
-
27.06.2016 "Надежда" примет участие в Черноморской регате больших парусников-2016
-
14.02.2014 Из Владивостока в дальний поход по мировому океану отправился фрегат "Надежда" МГУ им. Невельского
Добавить комментарий