Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей

Проблема, по данным издания, затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. Искать мошенников в этом случае трудно, поскольку их фальшивые купюры попадают в общую кассету, и отслеживание карты злоумышленника становится непростой задачей. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы источники издания назвать затруднились, поскольку инкассированы еще не все банкоматы. Однако речь, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

По информации газеты, уязвимость обнаружили менее чем в пяти процентов банкоматов Московского кредитного банка, Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных; банк "Открытие" также перестал принимать купюры в пять тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе.