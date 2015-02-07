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Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей

Банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей
Представители американской компании NCR, которая производит популярные в России банкоматы, сообщили о массовом вбросе фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей. Об этом, пишет газета "Ведомости".

Проблема, по данным издания, затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. Искать мошенников в этом случае трудно, поскольку их фальшивые купюры попадают в общую кассету, и отслеживание карты злоумышленника становится непростой задачей. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.

Общую сумму ущерба из-за возникшей проблемы источники издания назвать затруднились, поскольку инкассированы еще не все банкоматы. Однако речь, по их оценкам, идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

По информации газеты, уязвимость обнаружили менее чем в пяти процентов банкоматов Московского кредитного банка, Альфа-банк нашел у себя всего 18 незащищенных моделей и тут же прекратил для них прием наличных; банк "Открытие" также перестал принимать купюры в пять тысяч в 36 банкоматах NCR в московском регионе.

Банкоматы NCR Промсвязьбанка и "Почта банка" фальшивые купюры не принимают. Они ограничения не вводили, сообщили представители банков.

 

В Сбербанке от комментариев отказались.

Ранее Банк России опубликовал статистические данные по фальшивым купюрам за второй квартал 2018 года. Всего регулятор обнаружил 9415 поддельных денежных знаков, 16 из них — подделки новых банкнот номиналом в 2000 рублей.

По данным Центробанка, пятитысячные купюры подделываются часто — по числу подделок они занимают первое место после денежных знаков номиналом тысяча рублей.

Пятитысячная банкнота посвящена Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник Муравьеву-Амурскому работы Опекушина, установленный в Хабаровске в конце XIX века и восстановленный в XX веке. Основной рисунок оборотной стороны банкноты — изображение моста через реку Амур в Хабаровске.

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Источник: РИА НОВОСТИ [ www.rian.ru ]

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