Около 1,3 тонны гуманитарного груза соцработники Приморья передали пострадавшим от наводнения

В муниципалитетах Приморского края продолжается сбор гуманитарной помощи жителям районов, пострадавших от наводнения. Поддержку уже получили 88 одиноких пенсионеров, инвалидов и около 300 семей из Уссурийского городского округа и других муниципалитетов.

В филиалы Приморского центра социального обслуживания населения доставлено более 3 тысяч литров питьевой воды и около 1,3 тонны гуманитарного груза, почти 800 килограммов из которых – продукты питания.

Как сообщили в администрации края, благотворители передают в дар постельное белье, в том числе матрацы, подушки, одеяла, средства гигиены и бытовой химии, канцелярию для школьников, одежду и обувь.

«Стиральная машинка, микроволновки, электрочайники, кувшин-фильтры, 34 тепловентилятора – в первые дни ЧС представители общественной организации “Красный крест” передали электротовары нуждающимся в поддержке людям», – информируют сотрудники центра.

В гуманитарных посылках оказалось более 50 килограммов канцелярии. Тетради и альбомы, ручки и карандаши, фломастеры и линейки, краски, пластилин, цветная бумага и другие предметы, необходимые каждому школьнику, накануне учебного года переданы семьям с детьми.

В департаменте труда и социального развития Приморского края благодарят предпринимателей, общественников, рядовых граждан, которые поддержали людей, пострадавших от стихии.

«Социальные работники продолжают опрашивать граждан о том, в чем они сегодня крайне нуждаются. Вместе с тем, руководство центра активно ищет спонсоров, чтобы обеспечить самым необходимым всех, кто потерял имущество в результате проливных дождей», – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.

Приморцев, готовых оказать посильную поддержку пострадавшим от наводнения землякам, ждут по адресам Приморского центра социального обслуживания населения, которые можно найти на сайте учреждения. Кроме того, адреса и телефоны филиалов можно уточнить по социальному телефону: 8 (423) 2-604-314.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]