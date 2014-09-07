День поля в Приморье отметили, несмотря на дождь. Видеорепортаж
Традиционный День поля в Приморье не отменили, несмотря на проливной дождь. В этом году праздник получил еще и статус дальневосточного. Аграрии сетуют о глобальной потере урожая, но все-таки часть сезонных культур успели убрать вовремя. Что же касается науки, в штаб-квартире её сельскохозяйственной отрасли — на полях поселка Тимирязевский — как раз и собрались более 500 экспертов и практиков, чтобы поделиться передовым опытом.
В Тимирязевском, как правило, испытывают новые сорта, наблюдают за применением новых технологий. Базовые поля приморского научно-исследовательского института сельского хозяйства и в дождливое время — предмет гордости и место отчета о прошедшем полевом сезоне.
Валентин Дубинин, вице-губернатор Приморского края: «Все весенне-полевые работы были выполнены в срок. Это залог хорошего урожая. И он действительно хороший! Мы уже 60% убрали, собрали на центнер больше, чем в прошлом году. Мы сумели посеять в этом году больше почти на 40 тысяч тонн сои, это валютоемкая культура, которая помогает развиваться экономике селян».
Кто-то оценивающе вглядывается в зеленую сою, а кому-то интересней техника — в этот раз более 200 единиц. В основном, ее демонстрируют производители из соседней Амурской области.
Валентин Кисель, руководитель компании по продаже сельхозтехники, г. Благовещенск: «Современная сельскохозяйственная техника делает шаг вперед. Это сбережение энергоресурсов, снижение себестоимости продукции, снижение затрат, более производительная техника».
Это, например, фотоэлектронный сепаратор. Он для очистки сыпучих продуктов с разделением, как в детской игре, на съедобные и несъедобные. Чудо-машина различает их по цвету.
Сергей Синилкин, инженер: «Принцип простой: засыпается продукт, здесь находятся камеры. Продукт просматривается камерами и воздухом отсеивается негодный. Если брать зерновую пшеницу, то один лоток выдает у нас 5 тонн в час».
Глава Приморья ставил задачу насытить край экологичной продукцией и выйти с ней на рынки стран АТР. Благодатные и чистые местные почвы давно привлекают соседей по региону.
Павел Чужоу, предприниматель, КНДР: «Мы занимаемся выращиванием сои, кукурузы, риса. Земли находятся в Михайловке, Спасске, в Лесозаводске. Общие 13 гектаров. Потом мы собираем и отправляем в Китай».
В этом году поддержка селянам из краевого бюджета была оказана в самое нужное время, до начала весенне-полевых работ. Задача науки — закрепить успех влагоустойчивыми сортами. А новинки оценят уже на следующем Дне поля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.08.2018 Больше половины урожая ранних зерновых убрали аграрии Приморья
-
15.03.2017 Весенние полевые работы начались в Приморье на пять дней раньше обычного
-
24.08.2016 Аграрии Приморья убрали почти 230 гектаров картофеля
-
23.08.2016 Научно-продовольственный семинар «День поля—2016» прошел в Приморье
-
23.03.2016 Посевную площадь в Приморье планируют увеличить на 30 тысяч гектаров
-
07.09.2014 Более 100 специалистов сельского хозяйства отметят в Приморье «День поля»
Добавить комментарий