Проезд в Преображение откроют в ближайшее время

Дорожные рабочие приступили к восстановлению проезда в поселок Преображение Лазовского района. Транспортное сообщение с населенным пунктом планируют наладить ориентировочно к 19.00.

Как сообщили в администрации края, прошедший минувшей ночью ливень размыл подъезды к мосту через реку Киевка в Лазовском районе. В результате дорога в поселок Преображение была заблокирована. Чтобы оперативно восстановить проезд, к месту происшествия направлена дополнительная техника.

«Мы перебросили к мосту бульдозер, экскаватор и самосвалы из Партизанского района, а также с других участков Лазовского района. Работы уже начались, идет отсыпка грунта», – сообщили в Примавтодоре.

Ориентировочно проезд будет открыт к 19.00 вторника, 4 сентября.

После завершения дождей дорожники также приступят к восстановлению транспортного сообщения с селом Фурманово в Ольгинском районе, - отметили в администрации края. Сейчас вдоль дороги 300 км–Фурманово до сих пор стоит вода и наблюдаются переливы проезжей части. Пока временным объездом в село могут воспользоваться пешеходы и двухколесный транспорт.

«Для восстановления полноценного движения по трассе будет использован металлический пролет механизированного моста. Его установят на укрепленную бетоном береговую насыпь. В дальнейшем это исключит деформацию временного объезда», – отметили в Примавтодоре.

Длина пролета составит 10 метров.

Средства на ликвидацию последствий паводка в Приморье будут учтены в осенней корректировке краевого бюджета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]