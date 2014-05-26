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Полярный фронт, циклон и тайфун вызовут сильные дожди в Приморье

Полярный фронт, циклон и тайфун вызовут сильные дожди в Приморье

Фото: Маглипогода

Очень сильные дожди ожидаются в Приморье в связи с взаимодействием полярного фронта, волнового циклона и тайфуна «Джеби». В Дальнегорском ГО, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском районах, на востоке Красноармейского района и на востоке Пожарского района в ночь с 4 на 5 сентября и днем 5 сентября ожидаются очень сильные дожди с количеством 50–100 мм и более за 12 часов и менее. В Тернейском районе ожидается 100–200 мм и более за 12 часов.

Интенсивные осадки вызовут резкий подъем уровня рек, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду. Особенно опасная ситуация может возникнут вблизи горных рек — при таком опасном количестве осадков горные реки очень быстро выходят из берегов и разрушают все на своем пути. На побережье усилится ветер.

На остальной территории края пройдут небольшие, местами умеренные и сильные дожди. На юго-западе края возможно кратковременные дожди.

Вечером 5 сентября погода в Приморье улучшится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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