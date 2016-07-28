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Владимир Путин приедет в Приморье

Владимир Путин приедет в Приморье

Президент России Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании четвёртого Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 11-13 сентября.

Как сообщили в администрации края, ключевым событием четвёртого Восточного экономического форума, станет пленарное заседание. В нем примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

Как сообщают организаторы мероприятия, участники пленарного заседания обсудят ключевые вопросы международного сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Модератором дискуссии станет телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал «Россия», президент Института Беринга – Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилёв.

Планируется, что в ВЭФ–2018 примут участие не менее 6 тысяч гостей. Среди них – делегации Японии, Китая, Республики Корея, Монголии, Индии, Франции и других стран. В деловую программу ВЭФ включены более 70 мероприятий: панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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