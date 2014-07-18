Штормовое предупреждение во Владивостоке снято

За минувшие сутки во Владивостоке выпало 118 мм осадков, это более 88 % от месячной нормы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", штормовое предупреждение снято, в городе продолжают устранять последствия непогоды.

По данным городской администрации, в период выпадения столь обильных осадков система ливневой канализации не всегда справляется с потоками воды и на проблемных участках работают городские службы. Минувшей ночью специалисты проводили работы по очистке от наносов камней, грунта и мусора дождеприемников на улицах Борисенко, Русской, Иманской, Посадской, Маковского (14 км — седанкинский спуск), в районе стадиона «Строитель», для того чтобы обеспечить оперативный отвод воды.

Приморским водоканалом был произведён плановый сброс воды с Пионерского и Богатинского гидроузлов, что вызвало подтопление дачных участков в пойме реки Богатой, в районе улиц Шкотовской и Угрюмова. Специалисты ГО и ЧС Владивостока мониторят ситуацию.

«Критических мест затопления нет, уже наблюдается спад уровня воды на 20 сантиметров. В случае отсутствия осадков через несколько часов ситуация нормализуется. Пострадавших нет, пункты временного размещения населения не разворачивали», — сообщили в МКУ «Управление гражданской защиты города Владивостока» по Советскому району.

Также бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают ликвидацию поваленных сильным ветром деревьев и обрезку сломанных ветвей.За минувшие сутки зафиксировано 8 таких случаев. Деревья убраны на Некрасовской, 53а, Хабаровской, 5, Южно-Уральской, 16 и Невской, 5. В настоящее время бригады работают на проспекте Красного Знамени, 7 и Калинина, 261, а затем приступят к уборке деревьев на проспекте 100-летия Владивостока, 18, улицах 40 лет ВЛКСМ, 7 и Новоивановской, 3а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]