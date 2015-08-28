Режим ЧС регионального характера введен в 7 районах Приморья

Постановлением главы Приморского края Андрея Тарасенко во вторник, 4 сентября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера распространен на семь территорий Приморья. К пяти муниципалитетам края, где с прошлой недели действовал региональный режим ЧС (Уссурийский городской округ, Надеждинский, Михайловский, Октябрьский и Черниговский районы), добавлены еще два – Шкотовский и Яковлевский районы. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, по данным на 18.00 4 сентября, остаются подтопленными три населенных пункта – один в Надеждинском и два в Октябрьском районах. Подтопленных жилых домов нет, вода – на 13 придомовых территориях.

С 3 на 4 сентября сильные дожди сместились в северные районы края. Накануне в поселок Светлая Тернейского района направлен автотранспорт повышенной проходимости, личный состав спасателей, а также дополнительные средства спасения и топливо для проведения аварийно-спасательных работ.

По данным на вечер 4 сентября продолжается дождь в Лазовском районе. Идет быстрый подъем воды и разлив рек. Размыты автодороги Лазо – Заповедное, Сокольчи – Валентин, Валентин – Глазковка. В селе Лазо за последние два дня выпало более 72 миллиметров осадков. В селе Беневское подтоплены улицы Центральная и Садовая, в поселке Преображение – улицы Новая, Ключевая, Аэропортная, Заречная, Садовая, в селе Сокольчи – улица Шоссейная. Отрезаны от транспортной инфраструктуры село Чистоводное и поселок Преображение.

В Ольгинском районе уровень воды в реках значительно выше нормы. ЖКХ, электроснабжение, связь – в штатном режиме. Нарушено транспортное сообщение с селом Фурманово, размыта дорога перед мостом на 26-27 километре, поврежден мост.

Спасатели уточняют: в селе Фурманово подтоплений нет. Население питьевой водой, продуктами, хлебобулочными изделиями, медикаментами обеспечено. Действует лодочная переправа, имеется пешеходный проход, есть проезд для автомашин повышенной проходимости.

Также в Ольгинском районе затруднено движение по дороге Маргаритово – Моряк Рыболов, вышла из берегов река Маргаритовка. Для оперативного реагирования в районе сформирована дополнительная группировка сил и средств, техники и плавсредств.

Тяжелая техника Примавтодора направлена в село Милоградово Ольгинского района, где в настоящий момент два самосвала работают здесь на отсыпке дамбы. По поручению Андрея Тарасенко в Ольгинский район выехал первый вице-губернатор Александр Костенко.

В целом в Приморье все котельные, дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме, за исключением детского сада №7 Уссурийска, работа которого приостановлена ориентировочно до 5 сентября.

Для определения ущерба в крае по поручению Андрея Тарасенко сформировано 56 оценочных комиссий, которые подсчитывают ущерб и принимают заявления от граждан на компенсацию. Материальную помощь по распоряжению главы региона получили первые 97 семей, и выплаты продолжаются.

Уровни воды с достижением неблагоприятных явлений отмечаются в верхнем и среднем течении река Уссури (Чугуевский, Кировский, Лесозаводский районы), в нижнем течении реки Илистая (Черниговский район). Сохраняется подтопление пойм рек Раздольная (Уссурийский, Надеждинский районы), Арсеньевка (Яковлевский район), Комиссаровка (Ханкайский район), Мельгуновка (Хорольский район), Абрамовка, (Михайловский район).

Всего в Приморье для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств в составе 4 138 человек, 1 479 единиц техники и 119 плавсредств.

Напомним, 3 сентября в Приморье начались прошли сильные дожди под влиянием активного циклона, сместившегося с территории Китая и тайфуна JEBI. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в Приморье продолжает работать оперативный штаб по мониторингу последствий ливневых дождей. Он работает на базе краевого учреждения по пожарной безопасности и ГОЧС в круглосуточном режиме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]