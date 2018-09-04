Жители приморского села Милоградово сообщили о прорыве дамбы
Об этом сообщают ряд приморских СМИ со ссылкой на на местных жителей. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, чтон на севере Приморья жители села Милоградово Ольгинского возводят cамодельные дамбы, чтобы спастись от наводнения.
Первоначальная дамба была разрушена в 2016 году, во время тайфуна "Лайонрок". География поселения такова, что практически все здания Милоградово, включая социальные учреждения, находятся в низине, а на возвышенности расположено только несколько жилых домов и АЗС.
К вечеру 4 сентября появились сообщения о том, что вода прибыла на все улицы села Милоградово. Ситуация усугубляется и тем, что вода из Милоградовки не уходит в море из-за сильного шторма. Основной поток идет на поселение.
Как сообщил ЕНВ глава Ольгинского района Сергей Басок, вечером 4 сентября было принято решение отправить в район затопления экскаватор и три самосвала Примавтодора. Приблизительное время прибытия спецтехники – 03:00. Дорожные службы и спасатели должны приступить к укреплению берега реки в ночное время. В Главном управлении МЧС по Приморскому краю сообщили о направлении отряда спасателей с плавсредствами. Кроме того, в настоящее время в Ольгинском районе находится первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко. Утром 5 сентября он должен прибыть в пострадавшее село.
Согласно прогнозу Примгидромета, 5 сентября под влиянием тайфуна JEBI интенсивные дожди сохранятся на восточном и северо-восточном побережье края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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