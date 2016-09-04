Приморье рискует быть затопленным после сильных дождей

5 сентября в Приморье прогнозируются сильные дожди, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет. На реках края ожидается формирование дополнительной волны дождевого паводка. Создается угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления 5 сентября на реке Уссури на участке с.Новомихайловка-пос.Кировский в Чугуевском и Кировском районах, 6-7 сентября на реке Уссури в Лесозаводском районе и реке Илистая в Черниговском районе, с затоплением значительных территорий, прилегающих к рекам, подтоплением участков дорог, населенных пунктов.

Очень сильные дожди идут в Приморье в связи с взаимодействием полярного фронта, волнового циклона и тайфуна «Джеби». В Дальнегорском ГО, Ольгинском, Кавалеровском, Тернейском районах, на востоке Красноармейского района и на востоке Пожарского района 5 сентября идут очень сильные дожди с количеством 50–100 мм и более за 12 часов и менее. В Тернейском районе ожидается 100–200 мм и более за 12 часов.

Во Владивостоке утро среды, 5 сентября, началось с сильной мороси, перешедшей в дождь. Напомним, накануне штормовое предупреждение в краевом центре было снято.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]