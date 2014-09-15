Отдать голос машине. 9 сентября в Приморье пройдут выборы губернатора края и ряда глав муниципалитетов. Чтобы исход голосования оказался максимально точным, в краевой столице воспользуются электронным комплексом подсчета голосов.

Виктория Сарада, корреспондент: «Электронная система состоит из двух урн, двух сканеров и принтера. Комплекс по обработке избирательных бюллетеней рекомендуют ставить у стен, чтобы никто не смог извлечь электронные носители, на которые считывается информация».

КОИБ-2017 - обновленная версия машины 2010-го года. Техника автоматически сканирует, а затем подсчитываем голоса. В это воскресенье в Единый день голосования используют порядка 150 таких электронных помощников.

Николай Хребтов, инженер: «В 2017-ом появились сенсорный экран и батарея аккумулятора. Если нет света, заявленная производительность 7 часов».

Сканер не распознает ксерокопии, обрабатывает информацию только первого листа, а недействительные бюллетени дыроколит. Такая машина значительно снижает риск человеческой ошибки. Однако полностью отказаться от наблюдателей не планируют. Во-первых, машинами по подсчетам голосов оборудуют не все участки, во-вторых, задать вопрос КОИБу не получится.

Роман Охотников, заместитель председателя Крайизбиркома: «Ваши коллеги позволят обеспечить реальную прозрачность, гласность голосования и установления итогов голосования».

Согласно закону РФ наблюдателем может стать любой. Главное - на период выборов не принадлежать ни к одной из политических партий. 9 сентября от Крайизбиркома в выборах примут участие чуть больше тысячи наблюдателей.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]