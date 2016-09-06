Во Владивостоке продолжаются судебные тяжбы за скверы

Поставлена точка в нескольких длительных и сложных судебных спорах, которые вела администрация Владивостока с застройщиками. В итоге город сохранил свое право на сквер имени Михаила Федорова на ул. Бестужева, 40, а также на сквер Центральный в районе Светланской, 44. Решения Арбитражного суда по обоим делам вступили в законную силу.

Так, на улице Бестужева, 40 право аренды земельного участка, когда-то оформленное ООО «Версат», признано судом несуществующим. Такое же решение – о признании отсутствующим обременения в виде аренды земельного участка площадью 1 348 кв.м, оформленное на ООО «Терра-Строй» - принято и в отношении Светланской, 44. Это значит, что пустить под стройку эти скверы и земельные участки теперь нельзя.

А вот за Чеховский сквер на ул. Набережной, 10 борьба еще не завершена: здесь частное лицо по-прежнему настаивает на том, что некий объект незавершенного строительства готовностью 1,42 %, а также земельный участок, на котором сейчас находится один из самых уютных городских скверов – Чеховский, – является его частной собственностью.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в правовом управлении администрации Владивостока, тяжбы по Чеховскому скверу длятся уже несколько лет, и в мае 2018 исковые требования прокурора города о признании отсутствующим права собственности частного лица на объект незавершенного строительства, а также на земельный участок в районе Набережной, 10, удовлетворены в полном объеме. Однако ответчиком по делу подана апелляционная жалоба в Приморский краевой суд.

Также администрация города подала новые иски в суд, чтобы сохранить сквер Энергетиков площадью 1412 кв. м на ул. Верхнепортовой, 9 и 9а, и большую зеленую зону площадью 3 873 кв. м на улице Русской, 21.

Стоит отметить, что в 2017 году мэрия совместно с прокуратурой города окончательно отстояла право муниципальной собственности на сквер Игнатьева на Океанском проспекте, 74 и земельный участок под ним.

Теперь в планах администрации Владивостока – благоустройство Игнатьевского сквера, сквера имени Михаила Федорова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]