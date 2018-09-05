Около 300 судов КНДР и Южной Кореи спасаются в бухтах Приморья от тайфуна
В преддверии тайфуна «Джеби» в бухтах на севере Приморья снова наблюдается скопление судов Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея. На сегодняшний день общее количество иностранных судов и шхун, укрывшихся в бухтах Приморья на севере края от надвигающегося шторма, составляет порядка трех сотен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю контролирует сложившуюся обстановку. Для проведения мероприятий по недопущению возможных противоправных действий со стороны иностранных граждан определена дополнительная группировка сил и средств. В соответствии с нормами международного права, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальные море, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от неблагоприятных погодных условий.
После улучшения погодных условий Пограничным управлением будут приняты меры по контролируемому убытию иностранных судов за пределы пограничного пространства РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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