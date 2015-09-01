Уточнение штормового предупреждения об опасном гидрологическом явлении в Приморье

В Приморском крае продолжается формирование и прохождение дождевых паводков. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, вновь сформированная волна паводка в верхнем течении Уссури не достигнет отметок опасного явления на реке Уссури на участке с.Новомихайловка-с.Кокшаровка, а также у г.Лесозаводск.

8-10 сентября на фоне повышенной водности сохраняется угроза достижения уровнем воды отметок опасного гидрологического явления на реке Уссури у пос.Кировский (Кировский район) и на р. Илистая у с.Халкидон (Черниговский район), с затоплением значительных территорий прилегающих к рекам, подтоплением участков дорог, населенных пунктов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]