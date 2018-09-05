В Уссурийске сошел сель (видео)

Несколько домов в Уссурийске оказались заблокированными в результате схода селя. Отремонтированная неделю назад дорога по ул. Хенина сползла вниз по сопке. В результате в проезжей части образовалась огромная дыра. По словам местных жителей, под угрозой обрушения оказались несколько столбов ЛЭП, сообщает инстаграм vestiprim.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]