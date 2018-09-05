Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:17
  1

В Уссурийске сошел сель (видео)

Несколько домов в Уссурийске оказались заблокированными в результате схода селя. Отремонтированная неделю назад дорога по ул. Хенина сползла вниз по сопке. В результате в проезжей части образовалась огромная дыра. По словам местных жителей, под угрозой обрушения оказались несколько столбов ЛЭП, сообщает инстаграм vestiprim.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря