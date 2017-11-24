Тайфун «Джеби» перестает влиять на погоду в Приморском крае. По состоянию на 7 часов утра тайфун, ускоренными темпами двигаясь над северной частью Японского моря и Татарским проливом. прошел траверз Тернея и в течение ближайших трех-четырех часов покинет границы Приморского края, направляясь к Николаевску-на-Амуре. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на Примгидромет.

Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал о последствиях тайфуна «Джеби»:

"Как и предполагалось, главный удар тайфуна принял на себя Тернейский район, где за сутки выпало от 200 до 230 мм дождя (это 150% месячной нормы). Несколько меньше, но тоже очень много, выпало в Рудной Пристани – 104 мм, Дальнегорске 65, Ольге 55 мм, Богополе 55 мм. Словом, на этот раз тайфун причинил серьезные неприятности восточным районам края. Их последствия могут сказываться еще довольно длительное время.

В целом за период с 3 по 5 сентября в Приморье выпало от 20 до 150% месячной нормы. Во Владивостоке выпало 118 мм или 89% нормы, 50% месячной нормы выпало в Хороле, Уссурийске, Астраханке, Халкидоне, Рощино, Красном Яре. На востоке края выпало 100-150% месячной нормы".

При этом как утверждает Борис Кубай, на сегодняшний день вода находится на пойме большинства основных рек. Уровни близки к неблагоприятным критериям, но опасных уровней пока не наблюдается. Настораживает река Уссури, на участке от Кокшаровки через Кировку до Лесозаводска, где в течение двух-трех дней возможно приближение уровней к опасным отметкам.

В ближайшие дни ненастная погода сохранится в Приморье. Над краем будут блуждать дождевые облака, оставшиеся от тайфуна, а с другой стороны, 7 сентября над Приморьем пройдет замыкающий циклон, с которым может выпасть от 15 до 30 мм осадков.

Улучшение погоды ожидается к предстоящим выходным. Но, "в результате замены воздушной массы, похолодает. Сегодня, 5 сентябр, температура воздуха в нижней тропосфере в районе Владивостока составляет +12°С. К 9 сентября ожидается понижение температуры воздуха до +4°С. Правда, после 10 числа она снова начнет подниматься и может приблизится к нынешним +12°С к 12 сентября", - отметил Кубай.

В дни ВЭФ, в период 11-13 сентября, Борис Кубай пообещал приморцам хорошую погоду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]