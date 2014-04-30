Пассажирский автобус собрал паровозик из припаркованных авто во Владивостоке
Утром 5 сентября в районе Адмиральского сквера на Светланской пассажирский автобус № 49 врезался в припаркованные автомобили.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, автобус врезался в стоящий у обочины Nissan Note, последнего от удара отбросило на Toyota Ist, который в свою очередь примял Nissan X-Trail.
В результате аварии оказалось заблокировано движение по крайней правой полосе, из-за чего образовалась пробка в сторону Луговой.
На место были вызваны сотрудники ДПС, которые разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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