В Приморье успешно проведена первая операция по вживлению нейростимулятора в головной мозг

Нейрохирурги Приморья начали выполнять новые виды высокотехнологичных операций. Врачи краевой клинической больницы №1 успешно провели первую операцию по вживлению нейростимулятора в головной мозг 53-летнему пациенту с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Новые высокотехнологичные операции наши специалисты выполняют сейчас совместно с ведущим московским нейрохирургом из клиники Бурденко Алексеем Томским. Именно там наши врачи проходили обучение и повышение профессиональных навыков», – сообщил главврач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

Операции по нейростимуляции головного мозга выполняются бесплатно в рамках квот на высокотехнологичную помощь.

«В этом году для краевой клинической больницы выделено пять квот на проведение подобных операций. Первую провели 4 сентября. 53-летний пациент из Находки чувствует себя отлично. Вторая операция пройдет сегодня. Пациентке из села Нововладимировка Спасского района также будет вживлен нейростимялятор, который позволит значительно улучшить качество ее жизни», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Еще три операции – двум женщинам и мужчине – врачи «первой» краевой выполнят в октябре-ноябре этого года.

«Операции непростые, длительность первой составила 8 часов. Поэтому отбор пациентов серьезный», – говорят в больнице.

Врачи подчеркивают, о полноценном лечении говорить нельзя, – это, скорее, возможность остановить болезнь.

«Операция способна значительно улучшить качество жизни пациента. Потому как медикаметозная терапия не дает такого эффекта. При использовании лекарств часто присутствует неравномерное (избыточное) движение и многие другие факторы», – поясняют специалисты.

Следует отметить, что подобные операции не делает на сегодняшний день ни одна из краевых клиник. Помимо краевой клинической больницы №1 операции по вживлению нейростимуляторов в головной мозг могут выполнять только врачи федерального медцентра ДВФУ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]