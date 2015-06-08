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Самый масштабный из всех. Стали известны подробности проведения ВЭФ-2018

Фото: Росконгресс

Ровно неделя остается до важного международного события, которое пройдет во Владивостоке. 11 сентября на острове Русский стартует официальная часть IV экономического форума.

Остров Русский станет местом встречи дипломатов, экспертов, инвесторов. И судя по анонсам и релизам, которые выходят в свет накануне этого события, ВЭФ — 2018 может стать самым масштабным из всех, что проходили в предыдущие годы. Экономическая составляющая форума, как и прежде будет играть ключевую роль. Но, похоже, ВЭФ-2018 станет и важным геополитическим событием.

Подробнее об архитектуре предстоящего ВЭФ телеканалу "Восток 24" рассказала Светлана Балова, заместитель генерального директора агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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