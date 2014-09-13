Движение большегрузов ограничат в Приморье 9 сентября
Как сообщили «Вестям: Приморье» в Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период проведения Единого дня голосования (9 сентября) на территории региона в зонах проведения указанных мероприятий будут введены ограничения движения грузового (более 5 тонн) транспорта, а также транспорта, перевозящего опасные грузы.
Органам местного самоуправления и собственникам автомобильных дорог направлены информационные письма о необходимости обустройства территорий проведения голосования соответствующими дорожными знаками, ограждениями и прочими техническими средствами организации дорожного движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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