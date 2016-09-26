Ситуация на дорогах Приморья: сложной остается обстановка в десяти муниципалитетах

На данный момент нарушено транспортное сообщение на дорогах Уссурийского городского округа, Лазовского, Михайловского, Кавалеровского и Ольгинского районов. Там, где позволяют условия, проводятся аварийно-восстановительные работы. Восстановлен проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново, а также в районе сел Преображение и Чистоводное Лазовского района.

Как сообщили в администрации края, 4 сентября вечером был восстановлен проезд в Преображение. На месте размыва подъезда к мосту через реку Киевка работали девять самосвалов, два экскаватора и один грейдер. Затем эту технику переправили на дорогу в Чистоводное, где также был отсыпан подход к мосту и восстановлено движение транспорта. В настоящий момент идет восстановление проезда в село Валентин, затем – в Глазковку.

Также ночью дорожники восстановили проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново. Здесь скальным грунтом подсыпали временный объезд реки Лобога. В настоящий момент сотрудники «Шкотовского» филиала Примавтодора прочищают кюветы и устанавливают водопропускные лотки на остановке автобусов в Штыково, дабы предотвратить ее подтопление.

В Кавалеровском районе техника Примавтодора накануне восстановила движение по трассе Осиновка–Рудная Пристань в районе Высокогорского перевала, где были размытые участки. Сейчас дорожники работают на дороге в поселок Зеркальное.

Также восстанавливают дорожное полотно по трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в Ольгинском районе в районе села Милоградово, на подъезде к больнице Евгеньевская, а также в поселок Моряк-Рыболов.

Приступить к работам на дороге в село Фурманово в настоящий момент нет возможности из-за высокого уровня воды. Жители обеспечены продуктами и питьевой водой. В направлении Фурманово продолжает действовать лодочная переправа, могут пройти люди и проехать машины повышенной проходимости.

По-прежнему сложной остается обстановка в десяти муниципалитетах. Так, нарушено движение по дороге Михайловска–Турий Рог–Мельгуновка в Ханкайском районе. После спада воды восстановлено транспортного сообщения с селами Комиссарово, Ильинка и Дворянка.

В Октябрьском районе нет проезда по дорогам Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Объезд – со стороны села Полтавка. Закрыто движение по дороге Гродеково–Синельниково. На участке Покровка–Новогеоргиевка ведутся работы по ликвидации разрешений земляного полотна. Проезд обеспечен.

Восстановлен проезд в село Духовское Пограничного района.

В Черниговском районе восстановлен подъезд к селу Абражеевка. Затоплена дорога в селе Сибирцево под железнодорожным мостом.

В Шкотовском районе есть сложности с проездом в села Центральное и Новороссия. Объезд осуществляется через поселок Новая Москва.

В Яковлевском районе нарушено движение по дорогам Николо-Михайловка–Загорное, и Загорное–Краснояровка. На дороге Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка после спада воды проезд восстановлен.

В Арсеньевском городском округе затруднен проезд по дорогам Анучино–Еловка–Муравейка.

В Уссурийском городском округе нет проезда к селу Кроуновка, затоплена дорога Борисовка–Линевичи. Восстановлен проезд по дороге Корсаковка–Яконовка, идут работы на дороге к селам Заречное и Красный Яр.

В Михайловском районе нет проезда в село Васильевка, в него можно заехать со стороны объездной дороги.

В Кировском районе наблюдаются переливы на дороге Кировка–Николо-Михайловка–Яковлевка, нет проезда к селу Подгорное, здесь работает лодочная переправа.

В Хорольском районе затруднен проезд для легкового транспорта на дороге Хороль–Новобельмановка–Лучки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]