Ситуация на дорогах Приморья: сложной остается обстановка в десяти муниципалитетах
На данный момент нарушено транспортное сообщение на дорогах Уссурийского городского округа, Лазовского, Михайловского, Кавалеровского и Ольгинского районов. Там, где позволяют условия, проводятся аварийно-восстановительные работы. Восстановлен проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново, а также в районе сел Преображение и Чистоводное Лазовского района.
Как сообщили в администрации края, 4 сентября вечером был восстановлен проезд в Преображение. На месте размыва подъезда к мосту через реку Киевка работали девять самосвалов, два экскаватора и один грейдер. Затем эту технику переправили на дорогу в Чистоводное, где также был отсыпан подход к мосту и восстановлено движение транспорта. В настоящий момент идет восстановление проезда в село Валентин, затем – в Глазковку.
Также ночью дорожники восстановили проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново. Здесь скальным грунтом подсыпали временный объезд реки Лобога. В настоящий момент сотрудники «Шкотовского» филиала Примавтодора прочищают кюветы и устанавливают водопропускные лотки на остановке автобусов в Штыково, дабы предотвратить ее подтопление.
В Кавалеровском районе техника Примавтодора накануне восстановила движение по трассе Осиновка–Рудная Пристань в районе Высокогорского перевала, где были размытые участки. Сейчас дорожники работают на дороге в поселок Зеркальное.
Также восстанавливают дорожное полотно по трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в Ольгинском районе в районе села Милоградово, на подъезде к больнице Евгеньевская, а также в поселок Моряк-Рыболов.
Приступить к работам на дороге в село Фурманово в настоящий момент нет возможности из-за высокого уровня воды. Жители обеспечены продуктами и питьевой водой. В направлении Фурманово продолжает действовать лодочная переправа, могут пройти люди и проехать машины повышенной проходимости.
По-прежнему сложной остается обстановка в десяти муниципалитетах. Так, нарушено движение по дороге Михайловска–Турий Рог–Мельгуновка в Ханкайском районе. После спада воды восстановлено транспортного сообщения с селами Комиссарово, Ильинка и Дворянка.
В Октябрьском районе нет проезда по дорогам Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Объезд – со стороны села Полтавка. Закрыто движение по дороге Гродеково–Синельниково. На участке Покровка–Новогеоргиевка ведутся работы по ликвидации разрешений земляного полотна. Проезд обеспечен.
Восстановлен проезд в село Духовское Пограничного района.
В Черниговском районе восстановлен подъезд к селу Абражеевка. Затоплена дорога в селе Сибирцево под железнодорожным мостом.
В Шкотовском районе есть сложности с проездом в села Центральное и Новороссия. Объезд осуществляется через поселок Новая Москва.
В Яковлевском районе нарушено движение по дорогам Николо-Михайловка–Загорное, и Загорное–Краснояровка. На дороге Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка после спада воды проезд восстановлен.
В Арсеньевском городском округе затруднен проезд по дорогам Анучино–Еловка–Муравейка.
В Уссурийском городском округе нет проезда к селу Кроуновка, затоплена дорога Борисовка–Линевичи. Восстановлен проезд по дороге Корсаковка–Яконовка, идут работы на дороге к селам Заречное и Красный Яр.
В Михайловском районе нет проезда в село Васильевка, в него можно заехать со стороны объездной дороги.
В Кировском районе наблюдаются переливы на дороге Кировка–Николо-Михайловка–Яковлевка, нет проезда к селу Подгорное, здесь работает лодочная переправа.
В Хорольском районе затруднен проезд для легкового транспорта на дороге Хороль–Новобельмановка–Лучки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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