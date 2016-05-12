«Вести: Приморье»: Древесный мир Олега Батухтина
Известный скульптор из Кавалерово привез во Владивосток новую выставку. Обычный строительный брус Олег Батухтин превратил в древесный мир. Необычные пропилы и рельефы, удивляют даже опытных столяров. Как мастер создавал свои концептуальные скульптуры, и какой смысл в них заложил? Репортаж наших корреспондентов смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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