«Вести: Приморье»: Древесный мир Олега Батухтина

Известный скульптор из Кавалерово привез во Владивосток новую выставку. Обычный строительный брус Олег Батухтин превратил в древесный мир. Необычные пропилы и рельефы, удивляют даже опытных столяров. Как мастер создавал свои концептуальные скульптуры, и какой смысл в них заложил? Репортаж наших корреспондентов смотрите в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]