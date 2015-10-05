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Железнодорожный переезд на Моргородке закроют в четверг

Железнодорожный переезд на Моргородке закроют в четверг

В четверг, 6 сентября, железнодорожный переезд на станции Моргородок во Владивостоке будет закрыт для автомобилистов. Как сообщает Владивостокская дистанция пути, филиал ОАО «РЖД»,  движение через переезд будет ограничено с 09.00 до 17.00 на время ремонта пути.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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