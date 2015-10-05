Железнодорожный переезд на Моргородке закроют в четверг
В четверг, 6 сентября, железнодорожный переезд на станции Моргородок во Владивостоке будет закрыт для автомобилистов. Как сообщает Владивостокская дистанция пути, филиал ОАО «РЖД», движение через переезд будет ограничено с 09.00 до 17.00 на время ремонта пути.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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