Железнодорожный переезд на Моргородке закроют в четверг

В четверг, 6 сентября, железнодорожный переезд на станции Моргородок во Владивостоке будет закрыт для автомобилистов. Как сообщает Владивостокская дистанция пути, филиал ОАО «РЖД», движение через переезд будет ограничено с 09.00 до 17.00 на время ремонта пути.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]