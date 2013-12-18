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Судебные пристав нашли приморца-должника через автосервис

Судебные пристав нашли приморца-должника через автосервис

Фото: Myslo

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам г. Владивостока находился исполнительный документ о взыскании денежных средств с местного жителя, задолжавшего банку 450 тысяч рублей. Мужчина взял кредит, но всячески уклонялся от его выплаты.

В рамках исполнительного производства установлено, что должник изменил свое место жительства, а также тщательно скрывал принадлежащий ему автомобиль марки Mercedes Benz. В связи с этим было вынесено постановление о розыске машины. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приставов.

Судебные приставы-исполнители выяснили, что у кредитора действительно имеется Mercedes Benz.

В результате проведения комплекса мер по розыску иномарки было принято решение проверить все автосервисы, осуществляющие ремонт европейских автомобилей в краевой столице. Работники одного из таких автосервисов подтвердили, что ранее мужчина обращался к ним за помощью. Там он и оставил свои личные данные.

В ходе проверки полученной информации сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Приморскому краю определили гараж, в котором неплательщик скрывал разыскиваемый автомобиль, и установили там наблюдение.

Спустя некоторое время водитель иномарки объявился. Судебные приставы-исполнители вручили ему требование о предоставлении машины к осмотру, предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), и наложили арест на Mercedes Benz. В случае установления вины приморца, суд может назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

В целях надлежащего выполнения требований исполнительного документа автомобиль будет реализован с публичных торгов, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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