За день 18 владивостокцев заплатили штрафы за парковку своих авто на газонах
К административной ответственности во Владивостоке привлекают автолюбителей, которые паркуют свои машины на газонах и клумбах.
Как сообщили в администрации Владивостока, о правонарушителях становится известно по итогам ежедневных рейдов и по жалобам граждан. На вчерашнем заседании административной комиссии по Первореченскому району 18 из 30 протоколов касались вопроса парковки на газонах. Всем правонарушителям выписаны штрафы.
В течение минувшего августа во Владивостоке к ответственности было привлечено 134 любителя парковаться на газонах.
Согласно действующему законодательству за парковку в зонах зелёных насаждений правонарушитель обязан заплатить штраф от одной до трёх тысяч рублей.
Если вы стали свидетелем парковки в зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в полицию или администрацию Владивостока. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечён к административной ответственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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