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Подъем воды в реках снова зафиксирован в Уссурийском городском округе

Фото: fishki.net

За сутки во всех реках округа наблюдался рост уровня воды. В реке Комаровка он составил 10 см, в Раздольной – 31 см, в месте слияния рек Раковка-Комаровка – 34 см, в Борисовке – 60 см.

Из-за паводка не удается наладить стабильное транспортное сообщение с некоторыми селами округа. Так, с утра 5 сентября не было автомобильного сообщения с селом Кроуновка, там оборудована лодочная переправа, в село Линевичи нет проезда со стороны села Утесного, он возможен через Борисовку и Кугуки. На ст. Лимичевка можно проехать только со стороны улицы Общественной на машинах повышенной проходимости. Ограничено движение под железнодорожным мостом в поселке Партизан. В село Кондратеновка не заходит общественный транспорт.

Очередной разлив рек вызвал небольшие подтопления и в Уссурийске. На данный момент, по информации оперативного штаба администрации УГО, подтверждено подтопление четырех домов и 12 придомовых территорий. Также в воде находится территория парка «Зеленый остров».

Отметим, что днем в среду, 5 сентября, в Уссурийске пролился очень сильный дождь. Местные жители воочию могут наблюдать подъем уровня воды в водоемах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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