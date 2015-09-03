Анонс на 6 сентября

6 сентября с 9.30 до 11.00 в здании Уссурийской городской прокуратуры по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 63 исполняющий обязанности прокурора Приморского края проведет выездной прием граждан. Предварительная запись на прием по телефонам: 8 (423)240-62-04 и 8 (4234) 32-10-78.

6 сентября в 16.00 в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС - персональная фотовыставка Дмитрия Старицына «Гонконг: попытка памяти» (фотография).

6 сентября в 10.00 во Владивостоке, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – III краевой форум-выставка «Полезно пенсионерам Приморья – 2018».

6 сентября в 11.00 –во Владивостоке в ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – дискуссия на тему «Специфика культурного ландшафта России: пространственный поворот, сопространственность и внутренние границы» в рамках международного передвижного симпозиума NEMOSKVA.

6 сентября в 19.00 в Приморском торговом доме книги (Алеутская, 27) – мастер-класс писателя и путешественника Антона Кротова «Как напечатать свою книгу (проще, удобней, дешевле)».

6 сентября в 19.00 во Владивостоке в Black Chilla (Океанский пр-т, 169) – вечер рубрики «Открытый микрофон» проекта Stand Up Comedy Vladivostok.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]