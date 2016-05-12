Скульптор из приморского Кавалерово привез во Владивосток новую черно-белую коллекцию. Мастер любит дерево и многим известны его работы. Этим летом Олег Батухтин создал эксклюзивные призы для телефестиваля «Человек и море». Они разлетелись по городам и странам. А чем удивляет художник сегодня?

Из обычного строительного бруса он мог бы сделать баню. Но предпочел искать философский смысл.

Олег Батухтин, автор выставки: «Хочется все-таки подтягиваться к культуре, чтобы пространство у нас организованное было. Потому что органичное пространство — оно формирует органичного человека».

Каждая из двадцати черно-бело-древесных фигур может стать достойным стритарт-объектом. Тонкие пропилы, изящные линии, рельефы. Мастер замечает иногда удивление профессиональных столяров.

Олег Батухтин, автор выставки: «Они подходили иногда к работе и говорили, как-то непонятно, как это ты это сделал. Это цельный брус, пропилы — вроде ленточная пила не войдет туда и так далее».

Диалог с материалом у него уже лет 40. И эта выставка — демонстрация достижений и эксперимент. Необычные скульптуры вызывают у публики самые разные ассоциации.

Ирина Попович, гость выставки: «Это такие элементы достаточно небольшого размера, и ассоциация к такому уводит космосу. Фильм «Пятый элемент». Ну это мои ощущения».

Наталья Левданская, куратор выставки, заместитель директора по научной работе ПГКГ: «Надо сказать, что это один из немногих художников, который живет не во Владивостоке, который очень активно участвует в жизни приморского союза художников, в жизни приморского искусства».

Скульптор из Кавалерово давно известен не только в России. Его дерево ценит творческий мир. Для телефестиваля «Человек и море» Батухтин создавал награды — маленькие маяки.

Александр Арсененко, член Союза художников РФ: «Маяки эти разлетелись по всему миру, поскольку фестиваль международный. Сегодня прихожу, он говорит, Саша, а я не могу остановиться. Я вот еще новых наделал маяков».

«Дерево. Диалог с материалом» — так назвали новый вернисаж в Арке. Мастер многие персональные выставки устраивает именно здесь, в историческом сердце Владивостока. И отсюда, быть может, его скульптуры действительно выйдут на улицы города.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]