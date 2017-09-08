В Приморье не пустили крупную партию желатина из Китая

Крупная партия говяжего желатина из КНР весом 20 тонн была приостановлена на пограничном ветеринарном пункте во Владивостоке 4 августа. Груз пытались ввезти с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – желатин говяжий весом 20 тонн – должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены нарушения в оформлении ветеринарного сертификата на продукцию из Китая.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]