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В Приморье не пустили крупную партию желатина из Китая

В Приморье не пустили крупную партию желатина из Китая

Фото: Satu.kz

Крупная партия говяжего желатина из КНР весом 20 тонн была приостановлена на пограничном ветеринарном пункте во Владивостоке 4 августа. Груз пытались ввезти с нарушениями ветеринарно-санитарных требований.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

При ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – желатин говяжий весом 20 тонн – должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области  выявлены нарушения в оформлении ветеринарного сертификата на продукцию из Китая.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области принято решение о запрете дальнейшего движения поднадзорной продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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